Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться с Путиным в августе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что рассчитывает на визит Владимира Путина в республику уже в августе. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

"Вчера мы встречались в Стамбуле с Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.). Надеюсь, в августе встретимся с Путиным", – заявил он на митинге в городе Байбурт на северо-востоке государства.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился, что контакты российского лидера с турецким президентом возможны, однако точные даты пока не определены. Так представитель Кремля ответил на вопрос, готовится ли визит Путина в Турцию.

Накануне Эрдоган заявил, что Путин может посетить республику в следующем месяце. После переговоров с Зеленским турецкий лидер отметил, что рассчитывает на проведение переговоров с российским президентом касательно зерновой сделки как по телефону, так и очно.