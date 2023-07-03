Инициативам по прекращению украинского конфликта противодействуют лоббисты СВО – Эрдоган

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Выдвинутые Турцией в Стамбуле в прошлом году инициативы по урегулированию конфликта между Россией и Украиной столкнулись с противодействием лоббистов его продолжения, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе о договоренностях по зерну, обмену пленными и других дипломатических усилиях.

"С этим лоббизмом столкнулась и Турция. Если бы стамбульские инициативы были расценены как способ закончить конфликт на достойных позициях, не было бы столько потерь и слез", – цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона думает над выходом из зерновой сделки. До этого в МИД РФ заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблем черноморской инициативы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил отсутствие позитивных изменений в реализации зерновой сделки. Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства, однако договоренности по обязательствам в отношении РФ так и не были исполнены.

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