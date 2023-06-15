Песков заявил об отсутствии позитивных изменений в реализации зерновой сделки

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Работа по зерновой сделке продолжается, однако российская сторона не видит позитивных изменений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства указал на то, что договоренности по обязательствам в отношении РФ так и не были исполнены.

"Работа продолжается. Но, честно говоря, особо позитивных (тенденций. – Прим. ред.) мы пока не видим. Потому что все, что было решено в наш адрес, не исполнено. Из этого мы исходим", – подчеркнул он.

В свою очередь, Россия выполняла все поставленные условия, добавил Песков. Он сделал акцент на том, что договоренности всегда имеют двусторонний характер.

"Российская сторона четко выполняла свои обязательства, механизм созданный функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может", – высказался представитель Кремля.

Теперь РФ будет принимать решение с учетом сложившейся ситуации, о нем власти сообщат дополнительно, резюмировал Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, страны Запада в очередной раз обманули РФ. Они ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок российского зерна на внешние рынки, объяснил он.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что продление зерновой сделки будет невозможно, если не заработает стамбульский пакет договоренностей.

11 июня в МИД РФ заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам черноморской инициативы.



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