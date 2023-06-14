Зерновая сделка не будет продлена, если не заработают стамбульские договоренности – Лавров

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Продление зерновой сделки будет невозможно, если не заработает стамбульский пакет договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Вынужден вновь констатировать: если стамбульский пакет (договоренностей – Прим. ред.) не заработает, как он был инициирован генсеком ООН (Антониу Гутерришем. – Прим. ред.), до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", – сказал Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, так как страны Запада в очередной раз обманули РФ. По его словам, Запад ничего не сделал с точки зрения либерализации поставок российского зерна на внешние рынки. Речь о фрахте, страховании, платежах, подключении Россельхозбанка к системе SWIFT.

До этого в МИД России подчеркнули, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам зерновой сделки. Отмечалось, что к подобному выводу в МИД пришли после консультации 9 июня в Женеве по вопросам обеспечения выполнения меморандума "Россия – ООН" в рамках зерновой сделки.

Россия подтвердила продление зерновой сделки на два месяца