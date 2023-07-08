Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право войти в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы завершить действующий конфликт на Украине путем переговоров на основе международного права.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинская сторона на сегодняшний момент не отвечает требованиям для вступления в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет внимательно следить за итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Эрдогана, которые должны были пройти 7 июля.

Отмечалось, что лидеры двух стран во время переговоров планировали обсудить зерновую сделку и ситуацию вокруг конфликта на Украине.