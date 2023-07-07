В Кремле заявили, что будут следить за результатами переговоров Зеленского и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Россия будет внимательно следить за итогами переговоров лидера Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Зеленский в ходе визита в Турцию планирует 7 июля обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Ранее лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине в рамках телефонного разговора. Помимо этого, были затронуты региональные вопросы.

Также Песков заявил, что Москва пока не видит перспектив для начала переговоров между Россией и Украиной, но не исключает такой возможности. Он подчеркнул, что РФ не раз заявляла о своей готовности к переговорному процессу.

Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с РФ – СМИ