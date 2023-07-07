Кремль пока не видит перспектив для переговоров РФ и Украины – Песков

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Москва пока не видит перспектив для начала переговорного процесса между Россией и Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

Песков напомнил, что Москва не раз заявляла на различных уровнях, в том числе на высшем, что открыта к переговорам.

"Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", – заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов начать переговоры с Москвой после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года, включающие не только юго-восток страны, но и Крым.

До этого диппредставитель России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ готова к мирным переговорам с Украиной, но она не откажется от своих условий. Вместе с этим посол добавил, что российская сторона не потерпит дискриминацию, которая является нарушением Всеобщей декларации прав человека.

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков