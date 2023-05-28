Россия готова к мирным переговорам с Украиной без отказа от своих условий – посол

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Российская сторона готова к мирным переговорам с Украиной, однако она не откажется от своих условий. Об этом диппредставитель РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал в интервью телекорпорации BBC.

"Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе – чтобы к россиянам и украинцам относились как к (представителям. – Прим. ред.) остальных стран мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по-особенному", – поделился Келин.

Вместе с этим посол добавил, что российская сторона не потерпит дискриминацию, которая является нарушением Всеобщей декларации прав человека. При этом диппредставитель охарактеризовал ситуацию на Украине как "крайний национализм".

Нынешней целью РФ Келин назвал "освобождение Донбасса от оккупации". По словам посла, идеалисты допустили ошибку в представлении о том, что Киев может победить Москву. Дипломат подчеркнул, что российская сторона уже завтра могла бы заключить мир с Украиной, если бы последняя была готова вести переговоры. Однако, напомнил Келин, Владимир Зеленский запретил любые обсуждения по этому вопросу.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Киева от вступления в НАТО и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу. Он заявил, что подходы Москвы к урегулированию украинского конфликта остаются неизменными – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.