13:45Политика
В Кремле оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Специальная военная операция на данный момент является единственным средством для достижения целей России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение белорусского президента Александра Лукашенко о заключении перемирия на Украине.
Представитель Кремля подчеркнул, что в этом контексте ничего не поменялось, спецоперация продолжается, так как на сегодняшний день это единственное средство для достижения целей, стоящих перед РФ.
Вместе с этим Песков подчеркнул неуместность сравнения планов мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином и Лукашенко. Также представитель Кремля ответил на вопрос, поставили ли российские власти план КНР на паузу.
"Он не то что поставлен на паузу. Там же есть определенные положения, которые, скажем так, нереализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием и невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и своих командиров. А эти командиры, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", – заявил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи в рамках СВО.
Ранее Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения военной техники. По его мнению, сейчас следует остановиться, пока не началась эскалация. Вместе с этим он подчеркнул, что если западные государства попытаются использовать перемирие в личных целях, то российская сторона будет вынуждена задействовать мощь военно-промышленного комплекса.
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков
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