Премьер Венгрии заявил о близости стран ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Фото: ТАСС/AP Photo/Olivier Matthys

Страны Европейского союза близки к началу обсуждения отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщает RT со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он отметил, что ЕС приближается к тому, чтобы лидеры государств союза сочли легитимным и принятым вопрос об отправке миротворческих войск на территорию Украины.

По словам политика, в прошлом году в Евросоюзе обсуждали тему летательного оружия для украинских войск.

"Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос", – указал премьер.

Ранее Орбан заявил, что Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. Лидеры западных стран посылают все более опасное оружие Киеву, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей, хотя раньше это считалось табу, напомнил он.

Также премьер-министр Венгрии допустил, что Будапешт может пересмотреть свои отношения с Москвой после завершения спецоперации. Он добавил, что необходимо восстановить российско-европейские отношения после окончания конфликта, однако это "далеко от реальности".

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