Американский политик предрек третью мировую войну в случае ввода войск НАТО на Украину

Фото: EPA/ТАСС/Robert Ghement

Введение войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для третьей мировой войны. Об этом написал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter.

"Этим "западным странам" лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие", – написал он.

Янг подчеркнул, что введение войск какой-либо страной на территорию Украины может привести к уничтожению Россией этой страны, либо к ядерной войне. Политик предупредил, что в таком случае может погибнуть все живое на Земле.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из-за локального конфликта случилась мировая война.

Ранее о близости третьей мировой войны из-за поддержки США Украины заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что в случае своего переизбрания на пост президента США, очистит Белый дом от всех разжигателей войны и договорится о мире на Украине в течение суток.

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