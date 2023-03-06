06 марта, 23:18Политика
Ветеран США заявил, что конфликт Запада с Россией на Украине является только началом
Фото: depositphotos/Ruletkka
Запад не смирится с поражением на Украине и не остановится после победы России. Об этом заявил ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен в своем Twitter.
"Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал (Украину – Прим. ред.). Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами", – написал он.
По мнению американского ветерана, Запад уже предпринимает следующие шаги. Дрейвен считает, что уже в недалеком будущем мир будет с "ностальгией и любовью вспоминать о нынешних "ужасных" днях".
Ранее Дрейвен заявлял, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом для обвинения России и втягивания ее в войну. По мнению ветерана, США уже используют местные СМИ, чтобы психологически подготовить граждан к войне с Россией и Китаем.
Он также считает, что США проиграли бы большую войну против РФ из-за сильной зависимости Вашингтона от Китая и Индии. По мнению Дрейвена, в случае вступления США в полномасштабный конфликт, страна будет разорена экономически.
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