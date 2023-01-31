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Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен порекомендовал военнослужащим Украины переходить на сторону России, чтобы избежать гибели. Об этом он написал в своем Twitter.

"Если вы воюете против России, вы умрете. Если вы не хотите воевать в прокси-войне НАТО и Америки, которая, как вы знаете, проиграна, тогда ваше собственное правительство посадит вас в тюрьму или казнит. На данный момент мужчинам на Украине лучше переходить на сторону России, если честно", – поделился своим мнением Дрейвен.

Также ветеран отметил, что никто из предыдущих лидеров Соединенных Штатов не должен был вмешиваться в дела России и Украины, а решать внутренние проблемы в стране.

"У нас полно собственных проблем, которые требуют наших денег и внимания", – сообщил Ноктис Дрейвен.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил о риске третьей мировой войны из-за американской военной стратегии НАТО и призвал Францию выйти из Альянса.

До этого Филиппо назвал безумцем украинского лидера Владимира Зеленского. Подобным образом французский политик прокомментировал желание президента Украины получить от Запада истребители и дальнобойные ракеты.

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