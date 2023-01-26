06:09Политика
Французский политик Филиппо назвал безумцем Зеленского, попросившего у Запада истребители
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лидер французского движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского безумцем. Об этом он написал в своем Twitter.
Так он прокомментировал желание украинского лидера получить от Запада истребители и дальнобойные ракеты.
"Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим сумасшедшим? До ядерной мировой войны?!" – задался вопросом политик.
Ранее Зеленский рассказал, что 25 января провел разговор с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В нем он заявил о том, что Украине необходимы поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams. Он уточнил, что передача танков займет некоторое время, однако пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.
Власти Германии также приняли решение предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.
Новости часа: танки Leopard можно ввести в эксплуатацию на Украине через 2–3 месяца – МИД
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