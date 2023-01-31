Французский политик заявил о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

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Лидер французского движения "Патриоты", экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно перестать поддерживать военную стратегию НАТО, которая может привести к третьей мировой войне. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Китай официально просит США прекратить поставки оружия на Украину! Все становится очень, очень серьезно! Идем ли мы к третьей мировой войне или мы перестанем следовать за НАТО и ее американской военной стратегией, как пудель?" – написал Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после того, как глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр заявил о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.

До этого французский политик назвал безумцем президента Украины Владимира Зеленского. Так Филиппо отреагировал на желание украинского лидера получить от Запада истребители и дальнобойные ракеты.

В понедельник, 30 января, французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов на Украину. Тем не менее он заявил, что поставляемое Киеву вооружение не должно наносить удары по территории России.

Новости часа: Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

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