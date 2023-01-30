Макрон заявил, что Украина не требовала новой партии вооружения

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина пока не требовала новой партии вооружения. Об этом сказал французский лидер на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге.

"Мы принимаем решения (по поставкам вооружений Украине. – Прим. ред.) на основе сформулированных запросов. На сегодняшний день таких запросов нет", – цитирует РИА Новости слова Макрона.

Лидер государства отмечает, что при появлении запросов о поставки вооружения, они рассматриваются и оцениваются. После этого Франция уже решает, что может осуществить и в какие сроки.

Ранее Макрон не исключил возможность поставок самолетов на Украину. По словам Макрона, поставляемое Киеву вооружение не должно наносить удары по территории России.

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