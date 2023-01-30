Шольц вышел из себя после вопроса о поставках боевых самолетов Киеву

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку резко ответил на вопрос о поставках военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Die Welt.

Политик вышел из себя после того, как его попросили прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен о возможных поставках Украине немецких боевых самолетов.

"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано", – подчеркнул Шольц.

Также он отметил, что в настоящее время вместо помощи Киеву на первый план выходят внутриполитические мотивы.

В материале говорится, что после эмоциональных дебатов о поставках танков канцлер ФРГ пытается избежать дискуссии об истребителях.

Шольц напомнил, что в целях недопущения прямой конфронтации России и НАТО в начале украинского конфликта он и американский президент Джо Байден исключили введение "бесполетных зон".

Ранее канцлер Германии исключил поставки истребителей Киеву. Шольц подчеркнул, что об этом не идет речи. Также он посоветовал "не вступать в постоянное соревнование", когда речь заходит о вооружении для Украины.



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