Министр обороны ФРГ заявил, что в поставках танков Киеву нет ничего радостного

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит ничего радостного в поставках таков Leopard Украине. Об этом сообщает Die Welt.

"Я не понимаю тех, кто готов кричать аллилуйя по поводу того, что теперь будут отправлены танки", – сказал Писториус.

Он отметил, что факт поставки техники в зону боевых действий может вызывать только обеспокоенность "каждого мужчины и каждой женщины".

Ранее кабмин ФРГ принял решение о поставке танков Leopard 2 Украине. Помимо этого, Германия позволит поставлять боевые машины и другим государствам, желающим поддержать Украину.

Сообщалось, что в общей сложности поставить танки Leopard на Украину решили 12 стран, среди которых Польша, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды. Такой информацией поделился неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

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