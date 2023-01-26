В бундестаге назвали исторически неверным решение отправить танки Киеву

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Решение Германии направить танки Leopard на Украину и разрешить другим странам делать то же самое стало "исторически неверным", заявила в эфире телеканала Democracy Now! депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен.

По ее мнению, данное решение приняли под давлением администрации Джо Байдена на Германию. Также парламентарий привела данные соцопросов, согласно которым большинство немцев против этого решения.

"Оно отвечает интересам исключительно американского военно-промышленного комплекса, поскольку, когда кончатся танки в Германии, США смогут поставлять Германии свои. Я говорю откровенно: у США нет союзников, они действуют в своих собственных интересах", – считает Дагделен.

Также она выразила мнение, что для США Европа как Латинская Америка в 70-е, то есть "континент, где можно делать все, что хочется". Парламентарий уверена, что решение передать танки Киеву ничего не изменит, поскольку Москва будет отвечать.

"Нужно больше дипломатии, а направление вооружений приведет еще и еще к гибели людей на Украине", – заключила Дагделен.

Ранее в немецком правительстве сообщили о согласовании поставок танков Leopard 2 Украине. Помимо этого, Германия позволит поставлять боевые машины и другим государствам, желающим поддержать Украину. Обучение украинских военных работе с танками ФРГ также взяла на себя.

Вместе с Германией о поставках танков Киеву заявили США. Американский лидер Джо Байден подтвердил планы государства отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. При этом для транспортировки военной помощи потребуется время, уточнил он.



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