Протесты против отправки танков на Украину проходят в Мюнхене

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Мюнхене в ночь 26 января на улицах происходит массовый протест против поставок танков и вооружения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Протест был организован мирной инициативой München steht auf ("Мюнхен встает" – ред.). Инициатива требует созидать мир без санкций и оружия и позиционирует себя вне политических векторов.

Ранее сообщалось, что читателей немецкого издания Die Welt возмутило намерение Германии передать Украине танки Leopard 2. Многие читатели отметили, что решение немецких властей обернется гибелью людей и крахом Украины.

Власти Германии ранее приняли решение предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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