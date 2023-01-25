Фото: TACC/Ralph Zwilling/DPA

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило намерение Германии передать Украине танки Leopard 2.

"Эта радость в правительстве просто жалкое зрелище, погибнут еще сто тысяч молодых людей. Украина продолжает продавать себя ради цели, которую не сможет достигнуть", – написал один из читателей газеты.

Многие также отметили, что решение немецких властей обернется гибелью людей и крахом Украины. Некоторые отметили, что после окончательного разрушения украинской стороны будут проведены мирные переговоры. Читатели считают, что Киев потребует еще больше вооружения, среди которого – истребители.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение предоставить киевскому режиму роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Также немецкие власти хотят разрешить Польше предоставить Киеву танки Leopard 2.



Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

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