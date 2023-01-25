США поставят Украине 30–50 танков Abrams – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Nicolas Armer

Соединенные Штаты могут поставить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на источник в американской администрации.

"Президент [CША] Джо Байден до конца текущей недели – возможно, уже завтра – объявит о намерении передать Украине танки M1 Abrams", – сказал собеседник издания.

По словам источника, речь идет о "батальоне танков". Как уточняет Anadolu, американский танковый батальон состоит обычно из 44 боевых машин.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит американские танки, а также любую другую технику НАТО, если ее будет решено поставить Украине. При этом возможную поставку танков Abrams он назвал вопиющей провокацией в отношении РФ.

До этого в СМИ появилась информация о том, что США могут передать Киеву 10 танков Abrams, чтобы подтолкнуть Германию к поставкам Украине Leopard 2.



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