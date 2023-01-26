Робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard – Рогозин

Фото: НПО "Андроидная техника"

Ударный вариант робота "Маркер", который в феврале будет отправлен в зону спецоперации на Украине, сможет автоматически засекать и поражать технику ВСУ, в том числе поставленные Киеву танки Leopard 2A6 и M1 Abrams. Об этом заявил бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

"Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки", – сказал Рогозин.

Он также заявил, что робот может распределять цели по приоритету в автоматическом режиме. Если "Маркер" засечет несколько целей, то он самостоятельно выберет цель по приоритету и поразит ее соответствующими огневыми средствами.

Разработчиками боевого робота выступили Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Тестирование "Маркера" было произведено на космодроме Восточный в качестве робота-охранника.

Платформа обладает самыми продвинутыми в России возможностями для автономного движения, которые достигаются за счет распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Опорно-поворотный боевой модуль способен развернуться, сопровождая цель, на 540 градусов за 1 секунду. Его можно оснастить противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.

Рогозин также сообщал, что умные прицелы для минометов испытают в зоне СВО в феврале. По его словам, 120-миллиметровые минометы с умными прицелами проходили испытание в зоне спецоперации в прошлом году и впоследствии были доработаны.

Президент США Джо Байден сообщил, что Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams. По словам главы государства, передача танков займет некоторое время. Байден, однако, пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Власти Германии также приняли решение предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.



Боевого робота "Маркер" опробуют в действии в зоне СВО

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