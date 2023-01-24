Умные прицелы для минометов испытают в зоне СВО в феврале – Рогозин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минометы, оснащенные умными прицелами, будут испытаны в боевых условиях в зоне спецоперации в феврале. Об этом заявил бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По его словам, 120-миллиметровые минометы с умными прицелами проходили испытание в зоне спецоперации в прошлом году и впоследствии были доработаны. Разработчиком прицела для минометов выступило "НПО Автоматика".

"Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою", – заявил Рогозин.

Он уточнил, что изобретение позволит ускорить темп ведения огня. 120-миллиметровый миномет наиболее широко распространен во всех частях, и в случае подтверждения эффективности прицела, их закупки могут производиться в массовом порядке, добавил экс-глава "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщил, что три перспективных боевых робота "Маркер" будут доставлены в зону СВО в феврале этого года. По его словам, роботы будут поставлены в двух версиях – разведывательной и боевой.



ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!