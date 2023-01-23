Рогозин предположил причастность спецслужб Запада к обстрелу гостиницы в Донецке

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Причастность к обстрелу экспертов группы "Царские волки" в гостинице на окраине Донецка могут иметь западные спецслужбы. Об этом РИА Новости сообщил бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, – это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали", – предположил он.

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где находился Рогозин и еще несколько военных советников. С ранением экс-главу "Роскосмоса" доставили в больницу Ростова-на-Дону. У него диагностировали контузию и проникающее ранение спины.

Ростовские врачи отказались от операции из-за ее сложности, после чего Рогозина перевезли в одну из больниц Московского региона, где его успешно прооперировали.

Позже Рогозин сообщил, что планирует вернуться в Донбасс до конца января. Несмотря на тяжелое ранение, он чувствует себя хорошо и благодарен врачам и товарищам, оказавшим помощь.



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