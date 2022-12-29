Рогозин выложил первое фото после успешной операции

Фото: vk.com/rogozin_do

Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке, выложил фото после успешной операции на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем хорошего и плодотворного дня", – говорится в его публикации.

На фотографии можно заметить часть медицинского пластыря, который наклеен на шее экс-главы "Роскосмоса".

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря во время обстрела гостиницы на окраине Донецка. В ней проживал сам Рогозин и еще несколько военных советников. После обстрела экс-главу "Роскосмоса" доставили в больницу Ростова-на-Дону.

У Рогозина диагностировали контузию и проникающее ранение спины: в его спину вошел металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров.

Ростовские врачи отказались от операции из-за ее сложности, после чего Рогозина перевезли в одну из больниц Московского региона. Там его успешно прооперировали, удалив осколок из шейного позвонка.



Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в столичном регионе

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