Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на его помощника сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, обстрелу подверглась гостиница на окраине города, в которой проживала группа военных советников.

Уточняется, что Рогозин госпитализирован, угрозы его жизни нет. Сопровождающие его лица также получили ранения.

"Дмитрий Олегович получил ранение в спину. <...> Удар носил явно целенаправленный характер", – сказал он.

По словам помощника Рогозина, специалисты склоняются к тому, что удар был нанесен с помощью 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR производства французской фирмы Nexter.

В среду вечером ВСУ выпустили несколько ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка. В результате погибли два человека.

По данным СЦКК, повреждения получили учебный корпус ДонНУ, здание Центрального банка республики, многоквартирные жилые дома, насосная станция на предприятии "Вода Донбасса" и здание коммунального предприятия "Водоснабжение бюджетной сферы".

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