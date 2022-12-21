Два человека погибли в результате обстрела Ленинского района Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Администрация Ленинского района Донецка сообщила о гибели двух человек в результате очередного обстрела со стороны украинских войск.

"Там работают экстренные службы. Два человека погибли, количество раненых уточняем", – передает ТАСС сообщение местных властей.

Ранее сообщалось, что украинская сторона провела атаку с помощью реактивной системы залпового огня "Град" по центру Донецка. Под обстрелы попали в том числе и территории крытого рынка. В Донецке был отмечен прилет около 10 снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка

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