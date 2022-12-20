При обстреле больницы в Донецке ВСУ использовали ракеты повышенной ударной силы

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Обстрел больницы имени Калинина в Донецке велся, предположительно, ракетами повышенной ударной силы EXP-122 словацкого производства, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, генерал-майор Руслан Якубов.

"Судя по характеру повреждений 10-го корпуса Донецкого клинического территориального медицинского объединения, предположительно, обстрел производился словацкими ракетами <...>, переданными Украине [Североатлантическим] альянсом", – приводит его слова ТАСС.

Представитель СЦКК уточнил, что с наступлением светлого времени суток военные эксперты детально осмотрят место обстрела и уточнят информацию.

19 декабря вечером ВСУ вновь нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу подверглись Ворошиловский и Калининский районы города. По данным СЦКК, в результате атаки были повреждены жилые дома, спортивный зал ДонНМУ и оптика. Попадание снаряда также было зафиксировано на территории здания Международного комитета Красного Креста.

18 декабря в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены три корпуса донецкой больницы имени Калинина. Один из пациентов получил тяжелые ранения и скончался.



Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Донецка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!