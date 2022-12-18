Пациент умер из-за травм, полученных в результате обстрела больницы в Донецке

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Умер пациент, который получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ корпуса больницы имени Калинина в Донецке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения – черепно-мозговую и торакальную травмы – при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего.

В воскресенье, 18 декабря, украинская сторона совершила атаку на донецкую больницу имени Калинина. По данным МЧС республики, которые приводит РИА Новости, в результате обстрелов были повреждены три корпуса медучреждения.

До этого Пушилин сообщал, что был зафиксирован один пострадавший с серьезными ранениями, также обнаружены пострадавшие средней тяжести.

Ранее поступала информация, что ВСУ снова обстреляли с помощью реактивной системы залпового огня "Град" центр Донецка. Там был отмечен прилет около 10 снарядов.

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