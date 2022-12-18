18 декабря, 22:33Происшествия
Пациент умер из-за травм, полученных в результате обстрела больницы в Донецке
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
Умер пациент, который получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ корпуса больницы имени Калинина в Донецке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения – черепно-мозговую и торакальную травмы – при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался", – рассказал он в своем телеграм-канале.
Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего.
В воскресенье, 18 декабря, украинская сторона совершила атаку на донецкую больницу имени Калинина. По данным МЧС республики, которые приводит РИА Новости, в результате обстрелов были повреждены три корпуса медучреждения.
До этого Пушилин сообщал, что был зафиксирован один пострадавший с серьезными ранениями, также обнаружены пострадавшие средней тяжести.
Ранее поступала информация, что ВСУ снова обстреляли с помощью реактивной системы залпового огня "Град" центр Донецка. Там был отмечен прилет около 10 снарядов.
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