ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные совершили обстрел села Новая Таволжанка в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков пояснил, что один из украинских снарядов попал в подвал местной школы. На место выехали оперативные службы.

"Подомовой обход территории продолжается", – добавил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли село Безымено в Грайвороновском городском округе Белгородской области. В результате обстрела был разрушен один частный дом – снаряд попал в крышу. Никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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