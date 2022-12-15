Губернатор Курской области сообщил об обстреле хутора Кучеров

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Кучеров Беловского района Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в хуторе зафиксировали шесть прилетов, никто не пострадал.



Губернатор отметил, что в двух домах повреждены фасады, выбиты стекла и частично разрушены заборы.

Ранее сообщалось, что Украина обстреляла село Безымено в Грайвороновском городском округе Белгородской области. В результате оказался разрушен один частный жилой дом. Снаряд попал в его крышу. В результате никто не погиб и не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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