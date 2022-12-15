ВС РФ разбили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская армия ликвидировала три военных склада ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, на территории населенного пункта Тягинка в Херсонской области, а также в городе Орехове в Запорожье. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС России смогли предотвратить попытку нападения украинской стороны на купянском направлении в ЛНР. Российские бойцы нейтрализовали до 35 солдат украинской армии, а также боевую бронированную машину и три пикапа.

"На краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики", – написали в МО РФ.

По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 40 солдат, боевую машину пехоты и три бронеавтомобиля. А на донецком направлении ВС РФ продолжили наступление, заняв выгодные позиции.

На южнодонецком направлении авиация России и артиллерия устранила резервы ВСУ.

Помимо прочего, в МО РФ заявили, что российские истребители сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также система ПВО России нейтрализовала 11 украинских беспилотников.



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