На Украине заявили о зимнем наступлении ВСУ

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Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы Украины не будут прекращать попытки наступления зимой. Об этом сообщает Newsweek.

"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. <...> Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой", – сказал он.

Резников обратил внимание на то, что украинская армия имеет достаточный запас зимнего снаряжения.

В материале также отмечается, что сроки наступления ВСУ будут зависеть от поставок оружия со стороны западных партнеров Украины.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ готовы перейти в наступление в зоне спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что если Киев получит от Запада ракетные комплексы с дальностью поражения в 500 километров, то российские военные будут вынуждены отодвинуть их от границы на такое же расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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