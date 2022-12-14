В Госдуме заявили, что ВС РФ готовы к наступлению в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ готовы перейти в наступление в зоне спецоперации на Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий. Об этом сообщает НСН.

"С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет", – сказал он.

Водолацкий отметил, что если Киев получит от Запада ракетные комплексы с дальностью поражения в 500 километров, то российские военные будут вынуждены отодвинуть их от границы на такое же расстояние.

Таким образом, Авдеевка, Соледар, Артемовск и Красноармейск перейдут под контроль ВС РФ, которые выйдут к границам Днепропетровской области.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас было бы неправильно. Он добавил, что сейчас все силы сконцентрированы на освобождении ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ рассказало о действиях военных на донецком направлении

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