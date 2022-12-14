В Кремле оценили возможность присоединения Одессы к РФ

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Одесса может войти в состав РФ при наличии соответствующей воли ее жителей, но в настоящее время главной задачей является защита ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Все зависит от выбора граждан, решения людей. Первоочередная задача – защита людей в ЛНР и ДНР", – сказал он.

По словам Пескова, в настоящее время российские вооруженные силы сконцентрированы на выполнении задач специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас было бы неправильно. Пушилин добавил, что сейчас все силы сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной Республики.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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