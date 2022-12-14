Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно, но я бы такую задачу не снимал", – подчеркнул он.

Пушилин добавил, что сейчас все силы сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной Республики, однако с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины и с учетом действий, предпринимаемых коллективным Западом в отношении оставшейся части Украины, необходимо обеспечить безопасность территории ДНР и ее жителей.

Политик пояснил, что важно будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до российских населенных пунктов.

Ранее врио главы ДНР заявил об освобождении более 50% территории республики. По его словам, подразделения в ДНР делают все возможное для освобождения земель в конституционных границах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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