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Западное вооружение, поставляемое на Украину, продается на черном рынке и поставляется в том числе в Африку. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, ПТРК Javelin, который массово поставлялся на Украину, легко можно найти в даркнете. Он считает, что происхождение оружия "абсолютно очевидно" и "не особо сейчас скрывается". По его словам, это оружие в достаточно больших количествах поступает, в том числе, в страны Африки.

Врио главы ДНР заявляет, что поставляемое на Украину оружие попадает в руки преступников и террористов. По его мнению, это значит, что "даже не совсем опосредованно", США, Германия и Франция являются спонсорами террористов.

Ранее сообщалось, что США не нашли доказательств использования военной помощи Украине в противозаконных целях. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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