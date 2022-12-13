США могут объявить о поставках Украине ПВО Patriot в ближайшее время – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о поставках Украине ПВО Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации и еще двух представителей американских властей.

В настоящее время Штаты близятся к завершению обсуждения по вопросу отправки вооружения Киеву. По данным телеканала, следующим шагом станет согласование документации министром обороны США Ллойдом Остином. После этого документ будет отправлен на подпись американскому президенту Джо Байдену.

По данным осведомленных источников CNN, в США ожидают, что проект будет воспринят положительно.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал условие для прекращения поставок вооружения Киеву со стороны Рима. По его словам, подобное может произойти только в случае старта мирных переговоров. Посредником в переговорном процессе Крозетто видит Евросоюз.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости нарастить объемы поставляемых ПВО, горючего топлива и оружия Украине. Подобную необходимость он объяснил разрушающими последствиями для территорий Украины после ударов РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!