СМИ узнали о подготовке США к гипотетической войне с РФ

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Министерство обороны США разрабатывает планы на случай полномасштабной войны с Россией, однако опасается, что из-за поставок оружия Украине боеприпасов может не хватить, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

"Министерство обороны США находится под давлением конгресса. Тот хочет пересмотреть требования к боеприпасам для гипотетической войны между НАТО и Россией, чтобы разрешить поставку большего количества оружия на Украину", – говорится в материале.

По данным источников газеты, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, недоволен тем, что конгресс отправляет Киеву слишком много вооружений.

Уточняется, что по планам Пентагона о гипотетическом противостоянии с РФ на складах американской армии должно храниться определенное количество боеприпасов, однако из-за военной помощи Украине ВС США не успевают пополнять запасы.

Конгрессмены, в свою очередь, не понимают, зачем запасаться на случай полномасштабной войны с Россией, если в настоящее время все то же самое делает Украина.

"Да ему уже десять лет, этому оперативному плану (войны с Россией). Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать", – рассказал источник издания в конгрессе.

Ранее издание Foreign Policy писало, что Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Экспорт подобных систем запрещен в США.

Также авторы издания обратили внимание на то, что формально такое вооружение не находится под запретом, в отличие от противопехотных мин. При этом сам факт поставок стал бы "противоречивым изменением в политике".

Согласно заявлению украинского депутата Александры Устиновой, Киев запрашивал кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства и управляемые высокоточные бомбы производства Boeing и Saab.

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