Путин заявил, что США используют Украину как таран против РФ

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты используют Украину как таран против России. С таким заявлением выступил Владимир Путин на собрании с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ.

"Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики", – подчеркнул глава страны.

Российский лидер отметил, что украинскую территорию сделали полигоном для разработок биологических экспериментов. Теперь же, отметил Путин, Украину накачивают оружием. По мнению главы государства, украинская сторона полностью утратила свою суверенность, встав под управление Соединенных Штатов.

Путин также рассказал, что США продолжают поставлять вооружение украинской стороне, несмотря на заявления Киева о намерении получить ядерное оружие.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ обладает информацией о том, что Украина организовала подготовку к теракту с использованием "грязной бомбы", чтобы подставить Россию.

Он добавил, что Москва ведет диалог с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать.

В свою очередь, руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов поделился, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной.

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