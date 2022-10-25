Политолог назвал страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы" на Украине

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Площадь территории, которая может пострадать от взрыва на Украине "грязной бомбы", зависит от ее мощности. Об этом в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал политолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Эксперт допустил, что Украина может взорвать "грязную бомбу". Он пояснил, что не зря Киев пытался захватить Запорожскую АЭС, где находится большое хранилище радиоактивных отходов, из которых можно сделать бомбу.

"К сожалению, нам неизвестно, что украинцы успели соорудить. Но думаю, что без помощи западных союзников здесь не обошлось. Такие ответственные мероприятия Киев сам не рискнет проводить", – сказал Никулин.

По его словам, от направления ветра будет зависеть, какие конкретно страны пострадают от этой бомбы. Эксперт пояснил, что до ноября подрыв устройства представляет прямую угрозу для России. Уже с начала следующего месяца ветра пойдут в сторону юго-запада, из-за чего под угрозой окажутся Молдавия, Румыния и Греция.

"Основной замысел Киева – обвинить во всем Россию, якобы это мы взорвали бомбу, а украинцы сами – пострадавшая сторона. Ради этого они готовы поставить под угрозу и свой народ, и европейцев", – добавил Никулин.

Вместе с тем политолог пояснил, что для борьбы с заражением необходимо иметь контроль над территорией. То есть если Украина взорвет бомбу в пределах своих границ, то Москве будет "крайне затруднительно" бороться с последствиями.

Никулин назвал возможный взрыв "грязной бомбы" хуже решения Адольфа Гитлера затопить берлинское метро с тысячами гражданских лиц, когда к рейхсканцелярии подходили советские войска. По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский готов принести в жертву "миллионы ни в чем не повинных людей".

Никулин добавил, что США все равно, сколько европейцев погибнет.

"У них выборы в Конгресс на носу, это для них гораздо важнее. А сами европейцы не являются политическим субъектом, они являются политическим объектом для манипуляции", – заключил эксперт.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что Украина может замаскировать взрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

По его словам, "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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