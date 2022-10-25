Применение Киевом "грязной бомбы" будет актом ядерного терроризма – Небензя

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Россия будет расценивать применение Киевом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу, передает РИА Новости.

"Мы призываем генерального секретаря ООН сделать все, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления", – говорится в документе.

В постпредстве РФ считают, что провокация Киева с использованием "грязной бомбы" может быть осуществлена при поддержке Запада. Российская сторона призвала представителей западных стран оказать влияние на киевский режим, чтобы он отказался от планов осуществить провокацию.

В письме также подчеркивается, что Россия никогда не намеревалась и не намерена использовать ядерное оружие на Украине.

23 октября стало известно, что киевские власти готовят провокацию с применением "грязной бомбы" или ядерного боеприпаса маленькой мощности, чтобы затем обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Позднее стало известно, что Россия предложила обсудить эту тему в Совбезе ООН 25 октября. Ожидается, что дискуссия пройдет в закрытом режиме после заседания Совета Безопасности по Сирии.

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