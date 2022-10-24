Эксперты МАГАТЭ проведут инспекцию двух ядерных объектов по просьбе Киева – Гросси

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Специалисты МАГАТЭ в ближайшие дни намерены посетить два атомных объекта на Украине после сообщений о подозрительной деятельности на них. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии.

"МАГАТЭ знает о заявлении, сделанном Российской Федерацией <...>, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине. <...> В ближайшие дни МАГАТЭ готовит визит на объекты", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что целью поездки инспекторов Международного агентства по атомной энергии является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности. В заявлении также указывается, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещались инспекторами атомного регулятора.

В воскресенье, 23 октября, стало известно, что украинские власти готовят на территории страны провокацию. Сообщалось, что киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас маленькой мощности, а затем обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что подготовку Украиной провокации с "грязной бомбой" в ближайшие дни обсудят на заседании в Совете безопасности ООН. Он добавил, что соответствующая информация также передана в министерства обороны США, Франции, Великобритании и Турции.



Эксперт прокомментировал ситуацию с угрозой применения Украиной "грязной бомбы"

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