В ООН призвали избегать эскалации на Украине из-за сообщений о "грязной бомбе"

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В ООН призвали избегать эскалации конфликта на Украине на фоне сообщений о применении Киевом "грязной бомбы". Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В ходе обращения он заявил об информированности организации о подобных сообщениях. Однако в правдивости распространяемой информации в ООН не уверены из-за отсутствия необходимых данных.

"Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта", – цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Ранее стало известно о готовящейся провокации со стороны Киева. Предполагалось, что киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас маленькой мощности с целью развития негативных настроений в отношении России в мире.

Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина взаимодействовала с Великобританией по вопросу создания "грязной бомбы". По его словам, Британия могла предоставить Киеву технологию разработки устройства.

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен опровергли информацию о готовящейся Киевом "грязной бомбе".



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