08:28Политика
Володин назвал Байдена и глав стран ЕС спонсорами и пособниками ядерного терроризма
Фото: depositphotos/palinchak
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию с созданием на Украине "грязной бомбы" и обстрелами российских регионов. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
Депутат напомнил, что 20 лет назад Вашингтон сообщил о планах террористов "Аль-Каиды" создать "грязную бомбу" с радиоактивными веществами и заразить территорию США и Европы в результате теракта.
Володин подчеркнул, что методы Усамы бен Ладена сейчас применяет президент Украины Владимир Зеленский.
"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций – Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу", – заявил спикер ГД.
Вячеслав Володин назвал президента США и глав стран Европы спонсорами и пособниками ядерного терроризма, указывая на их финансовую и военную помощь Украине.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался с главами оборонных ведомств Франции, Великобритании и Турции и рассказал им о планах Киева по созданию и запуску "грязной бомбы". В ряде западных стран отвергли данные утверждения.
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