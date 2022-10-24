Володин назвал Байдена и глав стран ЕС спонсорами и пособниками ядерного терроризма

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию с созданием на Украине "грязной бомбы" и обстрелами российских регионов. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Депутат напомнил, что 20 лет назад Вашингтон сообщил о планах террористов "Аль-Каиды" создать "грязную бомбу" с радиоактивными веществами и заразить территорию США и Европы в результате теракта.

Володин подчеркнул, что методы Усамы бен Ладена сейчас применяет президент Украины Владимир Зеленский.

"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций – Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу", – заявил спикер ГД.

Вячеслав Володин назвал президента США и глав стран Европы спонсорами и пособниками ядерного терроризма, указывая на их финансовую и военную помощь Украине.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался с главами оборонных ведомств Франции, Великобритании и Турции и рассказал им о планах Киева по созданию и запуску "грязной бомбы". В ряде западных стран отвергли данные утверждения.

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