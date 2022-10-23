В Пентагоне отметили важность продолжения двусторонних контактов с РФ

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Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отметил важность будущих двусторонних контактов в свете проведения Россией СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

По его словам, Остин поговорил по телефону с Шойгу. Райдер добавил, что глава Пентагона отверг все предлоги для российской эскалации, подтвердив важность будущих контактов.

21 октября Шойгу провел телефонные переговоры с Остином, в ходе которых руководители ведомств обсудили обстановку на Украине. Райдер, в свою очередь, заявил, что американская сторона во время беседы подчеркнула важность сохранения каналов коммуникации с Россией.

Кроме того, Шойгу поделился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, что Киев может применить "грязную бомбу". Они обсудили обстановку на Украине, которая, по словам Минобороны РФ, ведет к дальнейшей экскалации. Помимо этого, Шойгу выразил озабоченность в сторону предполагаемых провокаций со стороны Киева.

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