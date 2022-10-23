Глава Минобороны Британии заявил, что Украина не хочет идти на эскалацию конфликта с РФ

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Киев не хочет продолжать эскалацию конфликта с Москвой, подобную информацию лучше не использовать в качестве предлога для дальнейшего ухудшения отношения между государствами. С таким заявлением выступил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес во время телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при поддержке западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта на Украине. Министр обороны (Уоллес) отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации", – передает ТАСС заявление британского руководителя ведомства.

Помимо этого, он подтвердил, что Великобритания поддерживает Украину и хочет предотвратить дальнейшее развитие конфликта. По словам Уоллеса, Британия готова оказать помощь в урегулировании противостояния между Москвой и Киевом сторонами.

Ранее Шойгу рассказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню о том, что Киев может применить "грязную бомбу". В российском ведомстве отметили, что по телефону они обсудили ситуацию на Украине, которая, по мнению Минобороны РФ, ведет к дальнейшей экскалации.

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