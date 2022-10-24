Лавров заявил, что Совбез ООН скоро обсудит подготовку Украиной "грязной бомбы"

Фото: kremlin.ru

Подготовку Украиной провокации с "грязной бомбой" в ближайшие дни обсудят на заседании в Совете безопасности ООН. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках собрания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что подобную информацию уже передали в министерства обороны США, Франции, Великобритании и Турции.

"Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств. Я также могу сказать, что сегодня или завтра в Совете безопасности (ООН) этот вопрос тоже будет обсуждаться", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Помимо этого, министр прокомментировал слова государств Запада о том, что у Украины нет планов создать бомбу. По его словам, такие заявления являются голословными. Глава МИД также отметил, что ответные обвинения в сторону Москвы в подобной ситуации представляют собой несерьезный диалог.

Также Лавров подчеркнул, что представители некоторых государств выступили с предложением поднять на повестку профессионального уровня имеющиеся у России сведения.

До этого сообщалось, что украинская сторона готовится к проведению провокации на территории страны. Киевское правительство хочет подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас малой мощности, а после этого обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Владимир Путин на это заявил, что Украина совершает действия ядерного терроризма. Атаки ВСУ по Запорожской АЭС демонстрируют удары ядерного характера.

После этого начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС России Игорь Кириллов поделился, что министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай, если ВСУ подорвут "грязную бомбу".

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