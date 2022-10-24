Киев может замаскировать "грязную бомбу" под нештатный взрыв боеприпаса РФ – МО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Украинская сторона может спрятать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Информацией об этом поделился начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран", – цитирует его ТАСС.

Кириллов добавил, что в случае, если "грязная бомба" будет использована, число радиоактивных изотопов в воздухе будет определено впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, которые установлены в Европе. После же они смогут обвинить РФ в применении ядерного оружия.

По словам Кириллова, вещества в "грязной бомбе" могут содержать оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые расположены в местах отработанного ядерного топлива. Также для бомбы могут использовать вещества из хранилищ ядерного топлива Чернобыльской АЭС.

Кириллов напомнил, что "грязная бомба" – это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной. Также это может привести к возникновению лучевой болезни.

До этого поступила информация, что власти Украины готовятся к осуществлению провокации на территории страны. По данным источников, киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности, а затем обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Как позже отметил Владимир Путин, акты ядерного терроризма совершает Киев. Удары украинского режима по Запорожской АЭС наглядно демонстрируют атаки ядерного характера.

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